Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は12月22日(現地時間)、「Asus bombards Windows 11 with christmas.exe malware-like Christmas wreath banner」において、ASUSがマルウェアに見えるプロモーションキャンペーンを行ったと伝えた。Asus bombards Windows 11 with christmas.exe malware-like Christmas wreath banner.
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