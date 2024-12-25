Microsoft専門のニュースサイト「Windows Latest」は12月22日(現地時間)、「Asus bombards Windows 11 with christmas.exe malware-like Christmas wreath banner」において、ASUSがマルウェアに見えるプロモーションキャンペーンを行ったと伝えた。Asus bombards Windows 11 with christmas.exe malware-like Christmas wreath banner.