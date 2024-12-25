²ÐÍË¿¼Ìë2»þ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¢ö¡×¤òÊüÁ÷¡ª12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¥²¥¹¥È¤ËÎ¶µÜ¾ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¡ª¡ÚÆ°²è¡Û"¥¯¥ê¤Ü¤Ã¤Á"¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ò¥¤¥±¥á¥ó½¸ÃÄ¡¦Î¶µÜ¾ë¤¬µßºÑ¡ª ²¦ÍÍ¥²¡¼¥à¤ÇËË¤ò¶á¤Å¤±¡ÄÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë!?¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö0Ç¯0ÁÈ -¥¢¥ô¤Á¤ã¤ó¤Î¶µ¼¼-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢½÷²¦Ëª¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¢¥ô¤Á¤ã¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î²ÎÍØÉñÍÙ½¸ÃÄ¡¦Î¶µÜ¾ë¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤È¤®ÏÃ¡Ö±ºÅçÂÀÏº