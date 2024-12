「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」 アイナ・ジ・エンド、Salyu、Superfly、宮本浩次、miletが、「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」に出演することが発表された。2025年2月15日・16日の2日間にわたり開催する「ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜」の追加情報が発表された。第3弾出演アーティストとして発表されたのは、アイナ・ジ・エ