「Bluniversal Comments」はブラウザに「あらゆるウェブページにコメントする機能」を追加できる拡張機能です。コメントにはBlueskyのシステムを活用しており、Blueskyアカウントさえあれば閲覧中のウェブページに付いたコメントを閲覧したり自分でコメントしたり返信したりできます。GitHub - joneslloyd/bluniversal-comments: Start a conversation next to any web page using your Bluesky accounthttps://github.com/jonesll