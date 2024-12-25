YouTube¤ÎÆ°²è¤¬300Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É?ÆüËÜ°ì¥Ð¥º¤ë?¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö0.1g¤Î¸í»»¡×¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢9¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êË­½§PIT¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÅ·¾È¤ëÌÀÀ±¤ËÈë¤á¤ëÆ®»Ö¡¢¾®¼Ø¤ÏÂçÎ¶¤ÎÌ´¤ò¸«¤ë¡×¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ëÎÐÀîÍµ±§¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Æ¡Ö¤ª¶â¤µ¤¨½Ð¤»¤ÐÊ¿Æü¤Ê¤é¤É¤³¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤ÆÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¿¤À½ËÆü¤Ï¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤È¼Ò²ñÅª¤ËÇ§¤á¤é¤ì