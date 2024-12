エクササイズゲームやリズムゲームなど多数のゲームがVRに対応したことで、ユーザーはより没入感の高い環境でアクティビティを楽しむことができるようになっています。このようなVR環境でエクササイズを行った場合、普通にエクササイズするのに比べて酸素消費量や幸福度が上昇することがわかりました。Acute psychological and physiological benefits of exercising with virtual reality | PLOS ONEhttps://journals.plos.org/pl