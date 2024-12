Alibabaの大規模言語モデル「Qwen」の研究チームが、視覚的推論機能の強化に重点を置いた実験的研究モデルとして「QVQ-72B-Preview」を公開しました。QVQ: To See the World with Wisdom | Qwenhttps://qwenlm.github.io/blog/qvq-72b-preview/Qwen/QVQ-72B-Preview · Hugging Facehttps://huggingface.co/Qwen/QVQ-72B-PreviewQVQ-72B-PreviewはQwen2-VL-72Bをベースに視覚的推論能力を強化したモデルです。元となったQwen2-