Googleが開発するAIチャットボットの「Gemini」を改良するために、競合AI企業であるAnthropicのClaudeを利用しているとテクノロジーメディアのTechCrunchが報じました。Google is using Anthropic's Claude to improve its Gemini AI | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/12/24/google-is-using-anthropics-claude-to-improve-its-gemini-ai/より優れたAIモデルの構築を競うテクノロジー業界では、AI企業が自社のAIモデルの出