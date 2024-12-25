2025年1月2、3日に行われる第101回箱根駅伝。前回総合10位でシードを獲得した大東文化大学は、総合5位を目標に掲げます。■真名子圭監督の熱血指導大東文化大学は、第51回大会で初めて総合優勝を達成。1990〜91年には出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝で史上初の3冠を達成するなど、過去4度の総合優勝。これまで52回の出場を誇ります。第96回大会以降は、3年連続で箱根駅伝出場を逃していたチームを立ち直らせたのが、真名子圭監