「2025 YENA 1ST CONCERT "四角からはじまる異世界!" 旅行 ＞ in Japan」 IZ*ONE出身のイェナが、2月8日と2月10日に「2025 YENA 1ST CONCERT "四角からはじまる異世界!" 旅行 > in Japan」を開催する。昨年8月に「SMILEY-Japanese Ver.-(feat.ちゃんみな)」で日本デビューし、現在「NEMONEMO」が各ストリーミングで話題のイェナが初のコンサートを開催する。本公演は「2025 YENA 1ST CONCERT "四角からはじまる異世
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