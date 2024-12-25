愛知県岡崎市は、市内の児童養護施設２か所に宛てたお菓子、野球用グラブ、ボールが入った段ボール箱４個が届いたと発表した。「長屋の星飛雄馬」と記された差出人からの贈り物は、２０１１年から続いており、２０回目となる。市こども育成課によると、２２日夜、市役所西庁舎通用口付近に段ボール箱があるのを、巡回中の委託業者が見つけた。箱に貼り付けてあった手紙には「みんなでキャッチボールをして楽しんで」などと記さ