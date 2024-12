TENGAが、新プロジェクト「LIVE WITH WONDER PROJECT」を始動する。第1弾として、古着屋「STEP AHEAD」と協業し、アメリカから仕⼊れた古着をリメイクしたコレクションを12月26日から東急プラザ原宿「ハラカド」内に構えるテンガの直営店「TENGA LAND」限定で販売する。 【画像をもっと見る】 「LIVE WITH WONDER PROJECT」は、着なくなった⾐類をはじめとする使われなくなったものを⾃由な発想で組み合わせ