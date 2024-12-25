30Ç¯Íè¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡Ê¸½STARTO ENTERTAINMENT¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢2023Ç¯¤Î°ìÏ¢¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ­²Ã³²ÌäÂê°Ê¹ß¤Ë´¶¤¸¤Æ¤­¤¿³ëÆ£¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡ØÌ´Êª¸ì¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤ ¡Á±Æ¤È¸÷¤Î¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¡ÉÏÀ¡Á¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤ò¾å°´¤·¤¿ÁúÅÄÌÀ´²¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡¢¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º±Ç²èTOP5¡É¡£¥¢¥¤¥É¥ë¼ç±é±Ç²è¤ÈÇÏ¼¯¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©¡Ú²èÁü¡Û¡È¥¸¥ã¥Ë¥ª¥¿¡É¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ËÜµ¤¤ÇÁª¤ó¤À¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºNo.1±Ç²è¡É¤ò¸«¤ë¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¶½¹ÔÊÝ¾Ú¡É¤ÇÀ®