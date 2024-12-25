µð¿Í¡¦°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Î¡ÖÄ¶¿Ê²½¡×¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£º£µ¨£²£µ»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£¸¾¡¡Ê£µÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£¶¤ÈÁ´¤Æ¥­¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¿ô»ú¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÄÉ²Ã¾·½¸¤Ê¤¬¤é£±£±·î¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¡×¤ÎÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¡¢³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÀèÈ¯¤Èµß±ç¤Ç£³Àï£³¾¡¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ëÅêµå¤òÈäÏª¡£¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤ËÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤òº¸ÏÓ¤ËÄ¾·â¤·¤¿¡£¡½¡½º£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÌö¿Ê