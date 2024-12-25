Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤È»÷¤¿¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£ÉÔÎÑÌäÂê¤ÇÉÔ¿®Ç¤·èµÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçºåÉÜ´ßÏÂÅÄ»Ô¤Î±ÊÌî¹ÌÊ¿»ÔÄ¹¤¬£²£´Æü¡¢¼­¿¦¤»¤º¤ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£»ÔµÄÁª¤ÏÍèÇ¯£±·î£²£¶Æü¹ð¼¨¡¢£²·î£²ÆüÅê³«É¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷À­¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÀ­²Ã³²¤·¤¿¤È°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÊÌî»á¤ÏÅ¥¾Â·à¤ÎÆâ¾ð¤òË½Ïª¡£¤µ¤é¤Ë²ñ¸«¤ËºÊ¤âÆ±ÀÊ¤µ¤»¡¢¡Ö»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë°ÛÎã»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Ã¼¤Ï±ÊÌî»á¤¬½÷À­¤«¤éÀ­Åª´Ø·¸¤ò½ä¤êÂ»³²