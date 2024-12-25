½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î£É£×£Ç£Ð½÷»Ò²¦¼Ô¡¦´äÃ«ËãÍ¥¡Ê£³£±¡Ë¤¬¡¢²¦ºÂËÉ±Ò¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£Á£Ú£Í¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£ºòÇ¯£´·î¤Ë¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥â¥Í¤«¤éÆ±²¦ºÂ¤òÃ¥¤¤¡¢¼Â¤Ë£¹ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¡£½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î²¦ºÂÀï¤Ëµ¤¹ç¤¬Æþ¤ë´äÃ«¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ù¥ë¥È¤È?¥¢¥¤¥³¥ó?¤ÎºÂ¤ò¤«¤±·èÀï¤ËÄ©¤à¡£º£Ç¯¤Î£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÏÆ±²¦ºÂÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥É¡¼¥à