ハローキティは1974年が誕生年とされており、2024年で生誕50周年を迎えるロングセラーの人気キャラクターです。ハローキティが長く愛されることになった特徴や巧みなマーケティング戦略について、ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイのマーケティング教授であるサミール・ホサニー氏が解説しています。Theory and strategies of anthropomorphic brand characters from Peter Rabbit, Mickey Mouse, and Ronald McDonald, to Hello K