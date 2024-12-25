【「NANA―ナナ―」全話無料キャンペーン】 実施機関：12月25日～12月31日 「NANA―ナナ―」全話無料キャンペーン LINE Digital Frontierは、電子コミックサービス「LINE マンガ」にて「『NANA―ナナ―』全話無料キャンペーン」を実施する。期間は12月25日より12月31日まで。 本キャンペーンは集英社のマ