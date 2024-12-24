NHK¤Î¥É¥­¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë»Å»ö¤ÎÎ®µ·¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢30Æü(¸á¸å7»þ30Ê¬)¤Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£  ¡Ö¡ÉÀéÇ¯¤Ë£±¿Í¡É¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿È±·Á¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¶¶ËÜ¤Î¼Ì¿¿¡£¸½ºßÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë25ºÐ¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÎ¢Â¦¤È¤«