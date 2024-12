ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」のイチナナライバーが出演する、ショートムービー「SO FAR 〜reach your star “HOWEVER”〜」が24日、YouTubeチャンネル『GLAY』で公開された。「SO FAR 〜reach your star “HOWEVER”〜」○「HOWEVER」が題材のスペシャルドラマこのショートムービーは、ロックバンド・GLAYのデビュー30周年を記念し、「HOWEVER」を題材にして制作されたスペシャルドラマ。菅生新樹、森日菜美、小泉孝太郎と