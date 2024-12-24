¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¹¤®¡×¿åÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¤ÎYouTuber¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥é¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖÉ´²ÖåçÍö¡×¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÊ¸¤Ç¤­¤ë¾ì½ê¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Í¡ª¡×¤È¼Ì¿¿½¸È¯Çä¥µ¥¤¥È¤Î¥ê¥ó¥¯¤òÅº¤¨¡¢¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼ÌÏÍÍ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¥¬¥é¥¹ÊÉ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢Æ©¤­ÄÌ¤Ã¤¿È©¤È°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë