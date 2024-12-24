【モデルプレス＝2024/12/24】Aぇ! groupが、12月31日の大晦日にYouTube生配信を実施することをグループの公式YouTubeチャンネルで発表した。【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ◆Aぇ! group、大晦日YouTube生配信決定Aぇ! groupとしては初のカウントダウン生配信。デビューイヤーの振り返りや2025年に向けての抱負、そして1st ALBUM『D.N.A』リード曲「Hello」の初パフォーマンスなども予定している。1st ALBUM『D.N