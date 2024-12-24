【ソウル＝依田和彩】韓国の左派系最大野党「共に民主党」の朴賛大（パクチャンデ）院内代表は２４日、尹錫悦（ユンソンニョル）大統領の職務を代行する韓悳洙（ハンドクス）首相の弾劾（だんがい）訴追手続きを開始すると発表した。韓氏が２４日午前の閣議で、尹氏の内乱罪と金建希（キムゴンヒ）夫人を巡る疑惑をそれぞれ捜査する特別検察官任命法案の公布を見送ったためだ。韓氏が、空席となっている憲法裁判所の裁判官３人
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