読売巨人軍は25日、東北楽天ゴールデンイーグルスから自由契約となった田中将大投手（36）と選手契約を結ぶことについて合意したと伝えた。【動画】田中将大、楽天と来季契約を結ばず自身の言葉で発信田中投手は11月24日、自身のYouTube上で「私は楽天イーグルスと来季契約を結ばずに、新たなチームを探すことに決めました」と報告。続けて「これまでお世話になった球団関係者の皆様、スタッフの皆さん、チームメイトのみん