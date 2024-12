マイクロコントローラー「ESP32」と市販のプラスチックプロペラ、カスタムPCBを使い、ドローンを自作する方法が公開されました。We built a Drone using ESP32 | Now on Kickstarter - YouTubeHow to Build a Low-Cost Drone with ESP32https://www.digikey.com/en/maker/projects/a-step-by-step-guide-to-build-a-low-cost-drone-using-esp32/8afccd0690574bcebfa0d2ad6fd0a391ドローンの作り方を公開したのはエンジニアのジョビ