お笑いコンビ「ナインティナイン」岡村隆史（54）が24日、ニッポン放送「第50回ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」にゲスト出演。超大物芸能人と「先々週『なか卯』に行った」ことを明かす場面があった。タレント・出川哲朗がメインパーソナリティーを務める同番組にタレントの中居正広とともにゲスト出演。岡村は中居と先々週に一緒にボウリングに行ったことを話題にし、「ご飯食べて“ちょっとボウリング行こうぜ！”