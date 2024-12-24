モデルの冨永愛（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。大胆露出の美脚ショットを公開した。【写真】「『はき忘れた感』が一切無いのが凄すぎる…」大胆露出の冨永愛冨永は「意外にも繰上さんとの初セッション 嬉しい！」とつづり、雑誌『GOETHE（ゲーテ）』（幻冬舎）での撮影カットをアップ。タンクトップ＆ホットパンツの上からレザーアウターを羽織った露出度の高いコーディネートで、引き締まった美脚があらわ。ロン