『NHK MUSIC SPECIAL Fujii Kaze 藤井 風~Climb to the World 登れ、世界へ~』(C)NHK 『NHK MUSIC SPECIAL Fujii Kaze 藤井 風~Climb to the World 登れ、世界へ~』が、12月29日(10時10分~)に世界でOAされる。「tiny desk concerts」の世界的な反響、初の米国公演とアジア10都市ツアー。そして米大手Republic Recordsと契約、初の英語曲アルバムを制作。世界へ羽ばたく2024年の藤井 風にカメラが密着し、世界と