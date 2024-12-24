フジテレビの動画配信サービス・FODでは、『第97回日本学生氷上選手権大会(インカレフィギュア2025)』(1月5日〜7日、山梨・小瀬スポーツ公園アイスアリーナ)の全選手・全演技を生配信する。『第97回日本学生氷上選手権大会(インカレフィギュア2025)』『インカレフィギュア2025』は、大学生のフィギュアスケート日本一を決める大会。『全日本選手権』よりも歴史の深い大会で、『東日本・西日本学生選手権大会』を勝ち抜いた選手に加