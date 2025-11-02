歯科治療において、「白い歯」といえば保険がきかない高額な治療をイメージしがちですが、実は保険診療でも白い歯を使用できるケースが増えています。前歯だけでなく奥歯にも美しい仕上がりが期待できるようになりました。どの歯に白い歯が使えるのか、詳細を「こばやし歯科」の小林先生にお聞きしました。≫ 白い歯を手に入れる！セラミック治療のメリットや種類を徹底解説 監修歯科医師：小林 靖明（こばやし