Ä¾¶á50²ó¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Àä¹¥Ä´¿ô»ú¤Ï¡Ö0¡×¡£½Ð¸½²ó¿ô¤¬ºÇÂ¿¤Î25²ó¤Ç¡¢¥¾¥íÌÜ¤Î5²ó¤â¡Ö3¡×¤ËÊÂ¤ÓºÇÂ¿¤Ç¤¹¡£12·î4Æü¤Ë¤Ï¡Ö0000¡×¤Î¥¯¥¢¥É¥é¥×¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½Ð¸½²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡Ö7¡×¡£¥¾¥íÌÜ¤â2²ó¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¾¥íÌÜ¡Ö11¡×¤Ï¡¢10·î30Æü¤Î¡Ö1133¡×°ÊÍè½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½ÁÛ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢½ÐË¨Ì¾¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡£¡Ö¤³¤Î¤È¤³¤í½Ð¸½¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ø1¡Ù¡£Ä¾¶á50²ó¤Ç¤â¥¾¥íÌÜ¤Ï1²ó¤·¤«½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È