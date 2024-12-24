12·î24Æü¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤ÏÌë¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤1Æü¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¹âÆ­¤ÎÇÈ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎÁÍý¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÄêÈÖ¿©ºà¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀéÍÕ¡¦¹á¼è»Ô¤Ë¤¢¤ë·ÜÆùÀìÌçÅ¹¡Ö¿å¶¿¤Î¤È¤ê¤ä¤µ¤ó ¿ÜÅÄËÜÅ¹¡×¤Ç¾Æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¿©Âî¤òºÌ¤ë¥í¡¼¥¹¥È¥Á¥­¥ó¡£Å¹¤¬»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥É·Ü¤ò¤·¤ç¤¦¤æ¥Ù¡¼¥¹¤Î¤¿¤ì¤ÇÌ£ÉÕ¤±¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê40Ê¬¤Û¤É¤«¤±¤Æ¾Æ¤­¾å¤²¤Þ¤¹¡£Èé¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¯Æù½Á¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¼Â¤Ë¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÅ¹¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å