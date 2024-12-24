µð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤¬£²£´Æü¡¢²óÉü¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡££¹·î£²£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤Ç¤í¤Ã¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¡¢£Ã£Ó¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¥Þ¥·¥ó¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤¿ÂÇ·âÎý½¬¤ä¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤ÂÇµå¤ò¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³¡ÊÌäÂê¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ø¤ÎÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤Ç¤Ï½éÆü¤«¤éºÇ½ªÆü¤Þ¤Ç¤Î£µÆü´Ö¡¢¥´¥ë¥ÕÄÒ¤±¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Ö°Õ³°¤È¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£¡Ê¥´¥ë