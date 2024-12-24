uka(ウカ)から、ヒューマンメイド(HUMAN MADE)とコラボレーションした新作バームとネイルオイルが登場。2024年12月21日(土)より、ヒューマンメイド店舗ほかにて数量限定で発売する。uka×ヒューマンメイドの保湿ケア2023年2月のハート型スカルプブラシ「ケンザン」や、2024年6月のハート型石けん「ハート ソープ フューチャー」に続き、ukaとヒューマンメイドが再びコラボレーション。今回は、冬の乾燥から守るリップ＆ネイルバー
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