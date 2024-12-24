Âçºå¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë°ñÌÚ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖFeedy Diner&Arcade¡Ê¥Õ¥£¡¼¥Ç¥£¡¼¡¦¥À¥¤¥Ê¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥±¡¼¥É¡Ë¡×¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¥Õ¡¼¥É¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥À¥¤¥Ê¡¼¤È¡¢¥×¥ê¥¯¥é¤ä¥²¡¼¥àµ¡¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°û¿©¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¼Ì¿¿±Ç¤¨È´·²¡ª¤ª²Û»Ò¤ÎÊõÈ¢¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²¡