Ritsuko Shimizu¡ÎÅìµþ£²£´Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ´Ä¶­¾Ê¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ï£²£´Æü¡¢¹çÆ±²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ðºï¸ºÌÜÉ¸¤ò£²£°£³£µÇ¯ÅÙ¤Ë£±£³Ç¯ÅÙÈæ£¶£°¡ó¸º¡¢£´£°Ç¯ÅÙ¤ËÆ±£·£³¡ó¸º¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö·×²è¤Î²þÄê°Æ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¡£¥Ñ¥ê¶¨Äê¤Ç¤Ï¡Ö»º¶È³×Ì¿Á°¤«¤é¤Îµ¤²¹¾å¾º¤ò£±¡¥£µÅÙ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÏ¢¤Îµ¤¸õÊÑÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ´Ö¥Ñ¥Í¥ë¡Ê£É£Ð£Ã£Ã¡Ë¤Ï¡¢¡Ö£±¡¥£µÅÙÌÜÉ¸¡×Ã£À®¤Ë¤ÏÀ¤