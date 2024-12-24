24日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 73198 -25.7 26970 ２. 日経ベア２7602 -36.2 293.6 ３. 野村日経平均6060 -47.3 40550 ４. 日経ブル２5626 -44.8 289.5