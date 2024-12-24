【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■アルバム「SKZHOP HIPTAPE『合 (HOP)』」は、世界28の国・地域のiTunesトップアルバムチャートでも1位を記録 Stray Kidsが、全世界のアーティスト史上初となる、米「ビルボード200」での6作連続初登場1位という快挙を達成した。 12月13日、Stray Kidsのアルバム「SKZHOP HIPTAPE『合 (HOP)』」が、発売初週に米国で約18万7,000枚を売り上げ、米ビルボードの