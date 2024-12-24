Ｊ１神戸は２４日、元日本代表ＦＷ武藤嘉紀（３２）との契約を更新したと発表した。ＦＣ東京からドイツ１部マインツ、イングランド・ニューカッスル、スペインリーグ・エイバルを経て２１年８月から神戸に在籍。今年は契約最終年を迎えていた。２３日にＪ２大分への移籍を発表したＭＦ山口蛍やＤＦ酒井高徳、ＦＷ大迫勇也とともに元日本代表、欧州リーグでの経験を生かし、チームの柱として天皇杯優勝、リーグ２連覇に貢献しＭ