3年ぶり5回目となる花園出場を決めた坂出第一高校 12月27日に開幕する全国高校ラグビー大会に香川県代表として出場する坂出第一高校で壮行会が開かれました。 3年ぶり5回目となる花園出場を決めた坂出第一高校。壮行会では全校生徒約330人を前にラグビー部員が一言ずつ抱負を述べました。 そして、健闘を祈ってダンス部がパフォーマンスを披露しました。 （坂出一／中田雅也 副主将）「花園で