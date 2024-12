櫻坂46が公式TikTokを更新。「来年も、ともに歩いていこう。(Let’s stride into the new year together.)」というメッセージと共に、2024年の活動をダイジェスト映像を投稿した。 【動画】力強いメッセージと共に櫻坂46の2024年の活躍を集約した動画を公開 ■更なる成長を遂げた2024年の櫻坂46の軌跡を辿る映像を公開 「櫻坂らしさってなんだろう?ずっと探し続けてきたその答え。今年は自信をもって『私たち