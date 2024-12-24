ÃÝÅÄÎï±û¤¬Æ²¡¹¤Î£µ´§º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¼Ô¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡ØJLPGA¥¢¥ï¡¼¥É2024¡Ù¤¬12·î17Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤¬¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼¤Ç¸²Ãø¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤¿Áª¼ê¤Ê¤É¤òÇ¯´ÖÉ½¾´¤¹¤ëº×Åµ¤À¡£Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬²Ú¤ä¤«¤Ë¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤òÌÜÉ¸¤ËÀï¤¦¥×¥í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ÏÃÝÅÄÎï±û¡Ê¤¿¤±¤À¤ê¤ª¡¦21