民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2024年12月28日（土）から開催される『第103回全国高校サッカー選手権大会全国大会』の開幕戦から決勝までの全47試合の無料ライブ配信を行うことを発表した。さらに、全試合のフルマッチを見逃し配信するほかダイジェストも配信する。また「SPORTS BULL」でも全試合無料ライブ配信が決定。ライブ配信終了後には同アプリ・サイトにて、ノーカット版や、見所をまとめたダ