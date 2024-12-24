【大怪獣シリーズ ブラックピジョン】 2025年4月発売予定 価格：22,000円 エクスプラスは通販サイト・少年リックにてフィギュア「大怪獣シリーズ ブラックピジョン」を2025年4月に発売する。価格は22,000円。 ブラックピジョンは三郎少年の飼っている伝書鳩の脳を異次元人ヤプールが宇宙怪獣に移植し誕生した超獣。火炎放射や毒液、突