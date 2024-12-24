Kiramune Presents READING LIVE 2024「幻視探偵 -笹嘉神島の殺人-」 Kiramune Presents READING LIVE 2024「幻視探偵 -笹嘉神島の殺人-」の東京公演が10月26日と27日の2日間にわたってTOKYO DOME CITY HALLにて上演された。神谷浩史を始め、浪川大輔や江口拓也など、多数の人気声優が所属するレーベル「Kiramune」。2009年のレーベル発足以来、様々なコンテンツを届けてきた「Kiramune」だが、2012年からリーディングライブ