今年6月に療養のため活動を休止、その後卵巣がんと診断され、今月10日に抗がん剤治療の終了を発表した演歌歌手の市川由紀乃（48）が23日、約10カ月ぶりにインスタライブを行い、現在の心境を語った。この記事の写真を見るクリスマスらしい白のセーターとニットキャップ姿で登場した市川は「みなさん、こんにちは。市川由紀乃です！ご無沙汰しております。お元気ですか？」とファンに久々の笑顔をみせた。ライブ配信は終始アット