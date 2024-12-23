【その他の画像・動画等を元記事で観る】「ZEPPIN DISCO Vol.2」が、2025年1月30日（木）にKT Zepp Yokohamaにて開催される。現在2次先行チケットがイベントプラットフォーム「TIGET」にて販売中。このたび、人気アニソンシンガー多数出演の音楽ライブ『ZEPPIN DISCO Vol.2』の第二弾出演者が発表された。今回新たに、前島麻由、ルミナスウィッチーズ、ARCANA PROJECTの出演が決定した。＜『ZEPPIN DISCO』とは＞『ZEPPIN DISCO』