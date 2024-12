2024年12月21日、日本を含む世界各国でX(旧Twitter)の「プレミアムプラス」プランが最大で約40%値上げされました。プレミアムプラスは、サブスクリプションの中で唯一「おすすめ」と「フォロー中」のタイムラインに広告が表示されないプランとなっています。X Premium+ Price Adjustmenthttps://help.x.com/en/premium-plus-price-updateX raises Premium Plus subscription pricing by almost 40 percent - The Vergehttps://www