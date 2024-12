韓国で映画『THE FIRST SLAM DUNK』2周年を記念した“最終上映”が行われることになった。【写真】『スラダン』聖地に降臨した韓国美女12月23日、韓国で『THE FIRST SLAM DUNK』の配給を手掛けるコンテンツメディアグループNEW(ネクスト・エンターテインメント・ワールド)は、2025年1月4日に『THE FIRST SLAM DUNK』の“最終上映”を行うことを発表した。韓国国内でシリーズ累計発行部数1億2000万部以上を記録し、“レジェンドス