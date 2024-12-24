¤Á¤å¤ó@ÁÏºîÌ¡²è¡¦°é»ùÌ¡²è(@pokotaro0301)¤µ¤ó¤Ï¡¢Â©»Ò¡¦¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÈÍÄÃÕ±à¤Î¥×¥ì¤ËÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Â¾¤Î²ÈÄí¤¬½¬¤¤»ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¶Ã¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ÀÆþ±àÁ°¤Ê¤Î¤Ë¾­Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Æ¡¢¤ï¤¬»Ò¤Ë¤â½¬¤¤»ö¤ò¤µ¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÁà¶µ¼¼¤ØÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤¬¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤å¤ó¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ß¤Æ¡¢½¬¤¤»ö¤òÂ³¤±¤µ